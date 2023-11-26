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فيديو.. كيف تعرضت رانيا يوسف للتحرش الجنسي في الطائرة؟

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رانيا يوسف وبناتها
الأحد، 26-11-2023 01:06 ص

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن والدها رجل ديمقراطي، ولم يكن قاسيا معها، بحكم مهنته كضابط في سلاح المشاة، وتتحدث معه في أمور كثيرة، ويترك لها حرية الاختيار، كما أنه عوَّض غياب والدتها في حياتها.

وأضافت رانيا يوسف خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر فضائية "الجديد"، أنها تعشق الرجال الذين يكبرونها في العمر، ولا تشارك أسرارها مع أحد في الماضي، ولكن في وقتنا الحالي مع بناتها؛ لكي يتعلمن منها، موضحة أنها تعرضت للتحرش في عمر 18 عاما من شخص مقرب لها.

 

وأشارت رانيا يوسف إلى أنها دائما تفضح الشخص المتحرش، وتلوم الشخص المتحرش؛ حتى لو كان السبب غير منطقي، ومهما كانت ترتدي الفتاة من ملابس.

واختتمت رانيا يوسف حديثها، قائلة: "كنت في رحلة من الرحلات؛ لأني كنت مضيفة جوية، بجانب شغلي في التمثيل والدراسة، وبعدها حصل موقف مش لطيف، أنا بفضح المتحرش، وبجيب الحق عليه، وده مش من حقه، مهما كانت الست لابسه إيه، وحتى لو كانت نسبة الإغراء عالية؛ برضو ملهاش دخل.. اللي بيتحرش ده حد مريض".

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