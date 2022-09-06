فيديو.. كويتي يطعن فتاة مغربية بعد ممارسة الجنس معها داخل فندق

الثلاثاء، 06-09-2022
09:18 ص
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب،
فيديو يوثق لحظة القبض
على سائح خليجي يحمل الجنسية الكويتي
ة، بعد إقدامه على طعن فتاة عشرينية بعد ممارسة
الجنس معها داخل أحد فنادق كورنيش مدينة أغادير.
وأظهر مقطع فيديو لحظة اعتقال الجهات الأمنية بأغادير للمواطن الكويتي
،
حيث وُجهت له تهم عديدة منها الضرب والجرح وذلك على خلفية إعتدائه على فتاة
عشرينية بواسطة سلاح أبيض، بعد إقامة علاقة محرمة معها.
وذكرت وسائل إعلامية أن الفتاة الضحية قد أصيبت بجرح غائر على مستوى الكتف،
حيث خضعت الفتاة العشرينية لعملية جراحية بداخل المستشفى "الجهوي".
وانتهى الأمر بتوقيف المتهم للتحقيق معه حول الحادث.
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