الأحد 17 يوليه 2022
توقيت مصر 00:06 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

منى زكي ترد على «ميدو»

بعد إثارتهما الجدل.. من هي نور أبو البيه ومحمد علام؟

الكويت.. وفاة مواطن أثناء القبض عليه ووزير الداخلية يُعلق

محمد فؤاد يبكي: أخويا مدفون في المقبرة التي كشفت عنها إسرائيل

فنانة كويتية شهيرة تعلن مقاضاة أمها لسبب صادم!

فيديو كنتاكي يتصدر التريند في السعودية والكويت.. شاهد ما فعته كويتية مع عامل بالمطعم

«ارجعي لابوهشيمة».. صورة مثيرة للشفقة لـ ياسمين صبري تصدم الجمهور

عادل الجبير يكشف سبب قدوم «بايدن» إلى السعودية (فيديو)

بعد جدل «حقنة البرد».. الصحة تحذر من المضادات الحيوية دون الرجوع للطبيب

زوجي الطبيب يريدني أن أمارس الجنس أمامه مع رجل آخر (تفاصيل صادمة)

ADS
 

فيديو كنتاكي يتصدر التريند في السعودية والكويت.. شاهد ما فعته كويتية مع عامل بالمطعم

FXvBjatVQAEVRr5
الفتاة الكويتية
Native
Teads
السبت، 16-07-2022 11:02 ص
تصدر هاشتاج " فيديو كنتاكي" الأكثر تداولًاعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية والكويت.
وجاء تصدر الهاشتاج التريند، بعد نشر فيديو لفتاة كويتية تعتدي على موظف بأحد فروع مطعم كنتاكي بطريقة مهينة وتوجه له شتائم غير أخلاقية على مرأى ومسمع من الجميع.
وعلى الرغم من عدم معرفة سبب ما قامت به الفتاة الكويتية، إلا أن المغردين شنوا عليها هجومًا منتقدين ما قامت به وتلفظها بألفاظ غير لائقة.
وأكد نشطاء في الكويت تبرئهم من هذه الفتاة وأخلاقها، مشيرين إلى أنها لا تمثل المرأة الكويتية.
يأتي هذا في الوقت الذي لم يظهر العامل أي موقف تجاه الفتاة، ولم يرد عليها والتزم السكوت، وهو ما أثار انتقاد البعض بسبب الصمت أمام إهانته.
 

إقرأ ايضا

2022_6_3_14_56_28_970

منى زكي ترد على «ميدو»

Capture

بعد إثارتهما الجدل.. من هي نور أبو البيه ومحمد علام؟

2022_7_16_1_1_50_918

محمد فؤاد يبكي: أخويا مدفون في المقبرة التي كشفت عنها إسرائيل

أخبار متعلقة

2022_7_13_22_23_10_611

السعودية: قاتلة الصيدلي المصري هي من سلمت نفسها وهذا ما حدث

Capture

فيديو يهز الكويت.. يتحرش بزوجة مواطن وهي رفقة زوجها ثم يطعنهما في الشارع

2021_8_4_2_23_56_545

تعرف على موعد فتح العمرة بعد الانتهاء من موسم الحج

1231139

الكويت.. ضبط 9يمارسون الرذيلة بمقابل مادي

تصريح-الحج-1

هل يمكن للحاصلين على تأشيرة سياحية أداء الحج؟.. السعودية تحسم الأمر

09-12-21-856493853

السفير والسكرتيرة داخل السفارة.. فضيحة جنسية تهز الكويت