السبت 21 مايو 2022
توقيت مصر 18:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول صور من جنازة الفنان سمير صبري

نهال عنبر تكشف عن الأكلة التي طلبها سمير صبري قبل وفاته ولم يسعفه الوقت لأكلها

بعد رفع الفائدة.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك

«مكنش قصدي».. القبض على الفنان مصطفى هريدي بعدما صدم 4 شباب بسيارته

السعودية تمنع سفر مواطنيها إلى 16 دولة منهم 5 دول عربية

فيديو كاميرا مراقبة.. يحبط سرقة سيارته أثناء قيادة اللص لها ويحدث به إصابات خطيرة

وفاة فنان عربي شهير أثناء حضوره مهرجان "كان" السينمائي

الأهلي في مهمة صعبة أمام إنبي اليوم .. التشكيل والقنوات الناقلة

شاهدتهم فقتلوها.. رجل يجمع بين زوجته وصديقاتها في الرذيلة بوقت واحد

فيديو صادم.. مدافع يحرز هدفين عمدًا في فريقه والسبب «فضيحة»

ADS
 

فيديو كاميرا مراقبة.. يحبط سرقة سيارته أثناء قيادة اللص لها ويحدث به إصابات خطيرة

Capture
ا
Native
Teads
السبت، 21-05-2022 12:59 م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديو يوثق تمكن صاحب مركبة من إحباط سرقة سيارةه بعملية أشبه ما تكون بالفدائية بالرياض.
وأظهر مقطع فيديو، لص يسرق سيارة في وضع التشغيل أثناء توقفها داخل محل بنشر، حيث رجع بالمركبة للخلف بسرعة.
وهرع صاحب المركبة وصعد بجانب السارق الذي عاد بالمركبة إلى الخلف، مما أدي إلى سقوط صاحبها واصطدامه بعامود صبة، ثم اتجه نحو المركبة.
وأيضا أظهر فيديو من كاميرا مثبتة أخرى داخل البنشر، السيارة تصطدم بنهاية حائط المحل وتتوقف فجأة، بعد سقوط السارق منها دون حراك.
ورصد الفيديو، قيام صاحب المركبة بركل اللص وهو ملقى على الأرض، فيما ذكرت مصادر أن السارق تعرض لكسر بالرقبة وهو في حالة خطرة.
 

إقرأ ايضا

5

أول صور من جنازة الفنان سمير صبري

d663ffca89

نهال عنبر تكشف عن الأكلة التي طلبها سمير صبري قبل وفاته ولم يسعفه الوقت لتناولها

1405820811580402403

«مكنش قصدي».. القبض على الفنان مصطفى هريدي بعدما صدم 4 شباب بسيارته

أخبار متعلقة

1

كاميرا مراقبة تنقذ أسرة بالمعادي من جريمة صادمة لـ«دليفري»

WhatsApp-Image-2022-05-15-at-2.03.56-PM

وزير بالمالديف يطالب بالقبض على رهف القحطاني ومروج الرحيلي

تركي-ال-شيخ

بعد تغريدة كتبها صباحًا.. «تويتر» يحذف كل تغريدات تركي آل الشيخ

تنزيل

رهف القحطاني ومروج الرحيلي يتصدران الترند بظهور جرئ في المالديف

تنزيل

شاهد.. السعودية تعلن القبض على مصريين وتكشف جريمتهما

محمد-رمضان-موسم-جدة-780x470

شاهد.. مشاجرة عنيفة في حفل محمد رمضان بموسم جدة بالسعودية