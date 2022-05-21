فيديو كاميرا مراقبة.. يحبط سرقة سيارته أثناء قيادة اللص لها ويحدث به إصابات خطيرة

السبت، 21-05-2022
12:59 م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية
، فيديو
يوثق تمكن صاحب مركبة من إحباط سرقة سيارة
ه بعملية أشبه ما تكون بالفدائية بالرياض
.
وأظهر مقطع فيديو، لص يسرق سيارة في وضع التشغيل أثناء توقفها
داخل محل بنشر، حيث رجع بالمركبة للخلف بسرعة.
وهرع صاحب المركبة وصعد بجانب السارق الذي عاد بالمركبة إلى
الخلف، مما أدي إلى سقوط صاحبها واصطدامه بعامود صبة، ثم اتجه نحو المركبة.
وأيضا أظهر فيديو من كاميرا مثبتة أخرى داخل البنشر، السيارة
تصطدم بنهاية حائط المحل وتتوقف فجأة، بعد سقوط السارق منها دون حراك.
ورصد الفيديو، قيام صاحب المركبة بركل اللص وهو ملقى على
الأرض، فيما ذكرت مصادر أن السارق تعرض لكسر بالرقبة وهو في حالة خطرة.