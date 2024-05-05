فيديو قلب السوشيال ميديا.. سيد عبدالحفيظ يسخر من ركلتي جزاء الأهلي والزمالك

سخر سيد عبد الحفيظ، المدير الرياضي السابق في النادي الأهلي، من ركلتي الجزاء اللتين حصل عليهما فريقي الإسماعيلي ضد الأهلي، والزمالك ضد البنك الأهلي.

جاء تعليق عبدالحفيظ عندما أشار إسماعيل يوسف، لاعب الزمالك السابق، إلى صحة ركلة جزاء الزمالك ضد البنك الأهلي، ليرد عليه عبد الحفيظ بسؤال ساخر: “ما هو الشبه بين ركلتي الجزاء؟”.

وأوضح عبد الحفيظ في حوار تلفزيوني مع الإعلامي مهيب عبد الهادي أنهما ليستا ركلتي جزاء على الإطلاق.