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فيديو قبلات ساخنة بالحرم الجامعي.. والتعليم العالي تتوعد

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فيديو قبلات ساخنة بالحرم الجامعي.. والتعليم العالي تتوعد
 
السبت، 07-11-2020 06:35 م
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام طالبين وطالبتين بتبادل القبلات الساخنة، ما حدا بوزارة التعليم العالي إلى التدخل.

وذكر مصدر بالوزارة أنه جاري التحقق من صحة الفيديو المتداول والذي تظهر به الواقعة المشينة.

وقال إنه في حال ثبوت انتساب الواقعة للحرم الجامعي، في أي كلية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتطبيق العقوبة المشددة، بحسب صحيفة "الوطن".


وكانت تعليقات قد ذكرت أن الفيديو في كلية الآداب جامعة القاهرة، إلا أن عميد الكلية نفى صحة هذه الأنباء.


وتعتذر "المصريون" عن نشر الفيديو لما به من مشاهد خادشة للحياء ومخالفة لقيم المجتمع المصري.
 

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