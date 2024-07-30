فيديو.. فتاة توثق لحظة التحرش بها داخل أتوبيس





وثقت فتاة لحظة تعرضها لتحرش داخل أتوبيس تابع لشركة أوبر، حيث فوجئت بأصابع شاب تلامس جسدها من الكرسي الخلفي.

وأخرجت الفتاة هاتفها المحمول، وقامت بتصوير الشاب أثناء التحرش، وحررت محضرًا في قسم الشرطة، مرفقة الفيديو كدليل، واتهمته بالتحرش وملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء رحلتها إلى العمل.

وقالت الفتاة عن الواقعة بأنها شعرت في البداية بشيء يلامس قدمها، لكنها لاحظت لاحقًا ملامسة في جنبها، وعند استخدام كاميرا هاتفها للتحقق، رأت يد الشاب تلامس جسدها، بعد أن استغل وجوده بمفرده في الكرسي الخلفي.

وصرخت زينب في الشاب، مما لفت انتباه الركاب الآخرين، بمن فيهم فتاة أخرى شاهدت الواقعة.

وبعد ذلك طلب السائق من الشاب النزول من السيارة، لكنها أصرت على الذهاب به إلى قسم الشرطة، وقدمت الفيديو كدليل في المحضر.