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فيديو.. فتاة إيرانية تتحدى النظام وتتخلى عن ملابسها المحتشمة في الشارع

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فتاة إيرانية
Native
Teads
السبت، 12-11-2022 10:20 ص
تحدت فتاة النظام الإيراني وقررت التجول في الشارع بعد أن خلعت حجابها وملابسها المحتشمة لترتدي تنورة قصيرة، وسط شارع في طهران.
وأوضح الفيديو، الفتاة الإيرانية ترفع علامة النصر، وفق ما نقلت شبكة "إيران انترناشيونال".
جدير بالذكر أنه منذ وفاة أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر، بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة في إيران.
 

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