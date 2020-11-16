فيديو فاضح لنجم سعودي وفتاة يهز المملكة والسلطات تتحرك

الإثنين، 16-11-2020
10:38 ص
المصريون
اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بعد انتشار
فيديو نشره نجم «البيقو» المدعو «برستيج
»، يظهر فيه رفقة فتاة
شبه عارية بوضع مخل.
وتصدر هاشتاج "برستيج
يجاهر بالمعصية" الترند عبر موقع التغريدات
القصيرة "تويتر" في السعودية، بعدما ظهر يحتضن الفتاة
التي كان جزءاً من جسدها مكشوفاً
وظاهراً بالكاميرا، وبدأ يسألها عن نفسه لتتغزل به قائلة: “برستيج
أحسن واحد في
الدنيا، وأطيب إنسان في الدنيا”.
واستكمل الثنائي وصلة الغزل الفاضح
ة حين سألها “برستيج
”: “من أي ناحية؟”،
فتجيب: “من كل النواحي، احتواني ودلعني وما قصر علي بشيء، الله يسعده دنيا وآخرة،
واللي يتكلم عنه ياكلون هوا، يغارون”.
واستنكر الناشطون تصرف “برستيج
”، ورأوا أن مافعله مجاهرة بالمعصية، ودعوة
صريحة إلى إقامة العلاقات المحرمة، مطالبين بالقبض عليه.
فيما صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد
الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة الرياض تمكنت – بفضل الله – من تحديد
هوية شخص، يوثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، مشاهد وسلوكيات من شأنها
المساس بالآداب العامة وينشرها متباهياً بأفعاله، وتم القبض عليه (وهو مواطن في
العقد الرابع من العمر )، و جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته
إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.