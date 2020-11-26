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فيديو فاضح لإعلامية كويتية شهيرة وصدمة بعد الكشف عن مسربه

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ريم النجم
 
الخميس، 26-11-2020 03:08 م المصريون
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، في الكويت والخليج بعد تداول فيديو فاضح للإعلامية الكويتية الشهيرة من أصل سعودي ريم النجم، إذ ظهرت وهي تؤدي وصلة رقص مثيرة بملابس جريئة تظهر صدرها.
وفي أول رد منها قدمت الإعلامية الكويتية شكوى لدى إدارة الجرائم الإلكترونية ضد صديقتها التي تورطت في نشر الفيديو، وجار ضبط صديقتها من قبل رجال الأمن.
وأعلنت ريم النجم تعرضها لـ"الغدر" من قبل إحدى صديقاتها، متهمة إياها بتسريب الفيديو.
وانتشر مقطع ”سناب شات“ لريم النجم أثناء رقصها، بينما كان معظم صدرها ظاهرا، ماعرضها لانتقادات، خاصة بعد تصريحاتها السابقة ضد هند القحطاني، التي هاجمت فيها مقاطعها التي اعتبرتها فاضحة، وقالت آنذاك ”أنا مو هند القحطاني“.

 

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