فيديو غير لائق لفتاة خليجية داخل سوبر ماركت يثير الغضب
الفتاة
الأربعاء، 31-03-202111:50 صالمصريون
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج، فيديو لفتاةخليجية تؤدي
وصلة رقص داخل سوبر ماركت، مرتدية عباءة سوداء وتغطي وجهها لإخفاء هويتها.
وشوهد الفتاة في الفيديو وهي ترقص على نغمات إحدى أغاني الفنانة اللبنانية
“نانسي عجرم” ويظهر خلفها الأطعمة الموجودة داخل المحل.
وحظي الفيديو على تفاعل واسع بين المتابعين، الذين عبروا عن غضبهم بسبب
انتشار مثل هذه التصرفات الغير مسؤولة والغير لائقة بين الكثير من الفتيات.