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فيديو.. ظهور صادم لصابرين في عزاء طارق عبدالعزيز

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صابرين
الإثنين، 04-12-2023 10:27 ص


وثق مقطع فيديو أحدث ظهور للفنانة صابرين وهي تقدم واجب العزاء في الفنان الراحل طارق عبدالعزيز الذي توفي فجأة أثناء التصوير.
وظهرت صابرين خلال الفيديو وهي ترتدي ملابس كاجوال باللون الأسود، وفقدت الكثير من وزنها.
وأبان الفيديو صابرين وهي تشير إلى أحد الأشخاص لسؤاله عن مكان دخول العزاء المخصص للسيدات.
وتوفي الفنان طارق عبد العزيز يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وشيع الجثمان أمس الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور كبير من النجوم والإعلاميين منهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عزوز عادل، والفنان أحمد داش وذلك في مراسم دفن الجثمان بمقابر العائلة.


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