فيديو.. طليق زوجة حسن شاكوش يفجر مفاجأة: عندها مرض يمنعها من الزواج

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طليق زوجة حسن شاكوش
الإثنين، 08-05-2023 09:04 ص

 

 

أجرت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة "صدى البلد2" مساء أمس الأحد، حوار خاصا مع طليق ريم طارق زوجة حسن شاكوش.

وخلال الحوار، تحدث طليق ريم طارق زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عن ما حدث أثناء الطلاق، قائلا:"لا يصح لها الزواج بسبب مرضها، والموضوع كبير اوي، وأثناء الطلاق حصلت على كل حقوقها الشخصية، وحتى ملابسى الشخصية نقلتها لفيلتها فى الشيخ زايد"، مشيرا إلى أن الزواج استمر بينهم عام كامل.

وتابع طليق ريم طارق زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أنها رفعت القضايا من 4 أشهر، وعرف بها عن طريق المحامى، معقبا:" تعاملت معاها بعفوية ولكنهم دخلونى فى دوامة".

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