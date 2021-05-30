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فيديو.. طبيب يكشف سبب ضعف الانتصاب لدى الرجال

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الأحد، 30-05-2021 12:21 م
قال الدكتور خالد سالم، استاذ أمراض الذكورة وعقم الرجال، إن ضعف الانتصاب ينتج عنه صعوبة القيام بالعملية الزوجية بصورة طبيعية، ويعود لضعف الشخص فى البداية أو حدوث هبوط أثناء علاقته الزوجية والذى يطلق عليه "انتصاب قصير العمر". 
وأضاف خالد سالم، خلال استضافته مع الإعلامية هند النعسانى ببرنامج صباح البلد، عبر فضائية صدى البلد، أن المحصلة النهائية لضعف الانتصاب هو فشل العلاقة الزوجية وهناك فارق بين ضعف الانتصاب وسرعة القذف، فالأولى تعد عائق فى اتمام العلاقة الزوجية، أما الثانية تنتج عن السرعة وعدم وجود وقت كافى للعلاقة الزوجية.
وأشار إلى أن ضعف الانتصاب يوجد بنسبة كبيرة من الرجال، وللأسف ليس لديه فئة عمرية بعينها، لافتا إلى أن ضعف الانتصاب الأولى والذى يولد به الطفل الذكر، ينتج عن خلل لديه، ومنه ارتفاع نسبة السكر.
 

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