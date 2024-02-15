فيديو.. ضرب وتبادل لكمات عنيفة في مشاجرة على متن طائرة أمريكية

الخميس، 15-02-2024
11:02 ص
أظهر مقطع فيديو لحظة اندلع مشاجرة بالأيدي بين ركاب على متن طائرة
تابعة لشركة أميركية كانت تحلق على ارتفاع عشرات الآلاف من الأمتار في الهواء.
وأبان الفيديو تبادل اللكمات على الرحلة رقم 1288، التي غادرت أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وكانت متجهة إلى ولاية هاواي الاثنين، وفقا لموقع ميترو.
ويُظهر مقطع فيديو تم تسجيله على متن الرحلة المضطربة رجلا يقف أمام مقعد النافذة الأيمن ويضرب رجلا يرتدي قبعة بيسبول. ثم يرد الرجل الذي يرتدي القبعة الضربات بينما تقف امرأة بينهما.
رجل آخر ومضيفة طيران يسحبان لاحقا رجل قبعة البيسبول بعيدا، بينما يُسمع وهو يصرخ: "تعال إلى هنا".