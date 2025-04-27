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فيديو صـ.ادم .. قبر يبتلع الميت وحامليه أثناء دفنه

قبر_الإنسان
ا
الأحد، 27-04-2025 02:09 م

 

 

تحولت مراسم جنازة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية إلى مشهد صادم بعدما سقط عدد من حاملي النعش في القبر أثناء إنزال جثمان الراحل بنيامين أفيلس 66 عامًا يوم الجمعة الماضي.

 

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، وقع الحادث في مقبرة "جرين ماونت"، حيث انهارت المنصة الخشبية المحيطة بموقع الدفن فجأة، ما أسفر عن سقوط حاملي النعش بشكل درامي في القبر المفتوح، وأدى الحادث إلى صراخ المشيعين، الذين عبّروا عن رعبهم مما حدث.

 

وجرى تداول مقطع فيديو للحادث على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر المنصة وهي تنهار بسرعة، ما أدى إلى سقوط العديد من الرجال على ارتفاع يزيد عن مترين داخل القبر.

 

وكان من بين المصابين ابن المتوفى، الذي فقد وعيه بعد أن سقط النعش فوقه، مما أدى إلى دفن وجهه في الوحل.

 

وقالت ماريبيل رودريجيز، ابنة زوجة أفيلس، إن الحادث كان "فظيعًا" ومدمرًا عاطفيًا، مضيفة: "لقد كان حادثًا فظيعًا في وقت سيئ"، كما انتقدت النظام الدفن غير المستقر، مشيرة إلى أن المنصة كانت متهالكة، مغمورة بالمياه، وفي حالة سيئة.

 

الأسرة تلقي باللوم على إدارة مقبرة "جرين ماونت" ودار الجنازات "رودريجيز" في الإعداد غير المناسب لموقع الدفن، مؤكدين أن الانهيار كان من الممكن تجنبه لو تم التحضير بشكل أفضل.

 

ورغم أن الإصابات كانت طفيفة بالنسبة لمعظم حاملي النعش، إلا أن التأثير العاطفي على الأسرة كان كبيرًا، خصوصًا في ظل الخسارة الفادحة التي كانوا يعانون منها.

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