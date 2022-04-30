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فيديو صادم.. 5 رجال يعتدون على سيدة في الحرم النبوي

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السبت، 30-04-2022 12:01 م

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (5) أشخاص من الجنسية الباكستانية، اعتدوا بألفاظ مسيئة على سيدة ومرافقيها من الجنسية الباكستانية أثناء وجودهم في ساحة المسجد النبوي.
 وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهات المختصة لتنافي فعلهم مع قدسية المكان وتأثيره في سلامة الزوار والمصلين.
وفي التفاصيل الكاملة، فقد انتقلت الأزمة السياسية في باكستان، إلى ساحات المسجد النبوي، مع زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف، وذلك في مواجهة مناهضيه من أنصار سلفه عمران خان.
وبعدما حذر إعلاميون باكستانيون أمس الخميس من عزم  عدد من الباكستانيين التجمع في الحرم المكي بالتزامن مع زيارة شهباز شريف الذي يزور السعودية، وأدى فريضة العمرة وزار المسجد النبوي، تطور الأمر إلى مهاجمة الوفد في المدينة المنورة.
ووثق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يٌظهر فوضى في المسجد النبوي، لدى محاولة الاعتداء على سيدة في وفد شهباز شريف، وسط هتافات وصراخ مؤيدة، وأخرى منددة بالتصرف النادر.
وفي إشارة استنكار لما حدث من نقل الأزمة السياسة إلى الحرم النبوي، غردت وزير الإعلام في حكومة شهباز، مريم أورنجزيب، على تويتر بآية قرآنية تنهي عن رفع الأصوات، وتنكر كسر هدوء وسكينة المكان المقدس.
فيديو صادم.. 5 رجال يعتدون على سيدة في الحرم النبوي

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (5) أشخاص من الجنسية الباكستانية، اعتدوا بألفاظ مسيئة على سيدة ومرافقيها من الجنسية الباكستانية أثناء وجودهم في ساحة المسجد النبوي.
 وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهات المختصة لتنافي فعلهم مع قدسية المكان وتأثيره في سلامة الزوار والمصلين.
وفي التفاصيل الكاملة، فقد انتقلت الأزمة السياسية في باكستان، إلى ساحات المسجد النبوي، مع زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف، وذلك في مواجهة مناهضيه من أنصار سلفه عمران خان.
وبعدما حذر إعلاميون باكستانيون أمس الخميس من عزم  عدد من الباكستانيين التجمع في الحرم المكي بالتزامن مع زيارة شهباز شريف الذي يزور السعودية، وأدى فريضة العمرة وزار المسجد النبوي، تطور الأمر إلى مهاجمة الوفد في المدينة المنورة.
ووثق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يٌظهر فوضى في المسجد النبوي، لدى محاولة الاعتداء على سيدة في وفد شهباز شريف، وسط هتافات وصراخ مؤيدة، وأخرى منددة بالتصرف النادر.
وفي إشارة استنكار لما حدث من نقل الأزمة السياسة إلى الحرم النبوي، غردت وزير الإعلام في حكومة شهباز، مريم أورنجزيب، على تويتر بآية قرآنية تنهي عن رفع الأصوات، وتنكر كسر هدوء وسكينة المكان المقدس.



 

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