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فيديو صادم يهز الكويت.. يصفع مسنًا على وجهه ويجلده بالعقال

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الأربعاء، 13-04-2022 09:11 ص

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي، على وقع فيديو متداول على موقع "تويتر"، لحظة اعتداء شخص على مسن داخل جمعية الجليب التعاونية وضربه وإخراجه بالقوة من المكان.
وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، أن الشخص الذي كان يرتدي قبعة دخل إلى الجمعية، وكان المسن جالسًا على كرسي؛ حيث صفعه على وجهه ونزع عنه عقاله وطرده من المكان.
وأبان فيديو ثانٍ أن الشخص المعتدي خرج خلف المسن وأكمل وصلة الضرب بقذفه بالحذاء ثم جلده بالعقال على ظهره وهو في الأرض.
ولم يكتفِ الشخص المعتدي بضرب المسن، بل اعتدي على عامل في الجمعية التعاونية بالصفع على وجهه، ثم توجه إلى "الكاشير" واعتدى عليه أيضًا.
وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها ألقت القبض على الشخص المعتدي، واتضح أنه من أرباب السوابق، وتم إحالته إلى الجهات الاختصاص.

 

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