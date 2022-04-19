فيديو صادم.. يلقي ابنته من البلكونة وتتعلق بحبل الغسيل والجيران تنقذها في آخر لحظة

الثلاثاء، 19-04-2022
10:06 ص
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو
صادم يظهر محاولة إنقاذ قتاة تعلقت بحبال الغسيل قبل سقوطها من بلكونة إحدى الشقق
بعد إلقاء والدها لها.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول شخصاً يقف ببلكونة العقار، فيما
تمسك الفتاة بأحبال الغسيل، قبل أن يتدخل آخرون لإنقاذها.
وتمكن شخصان من إنقاذ الفتاة وإدخالها إلى البلكونة
، بينما
قام الرجل الواقف بالبلكونة
بضربها وتعنيفها وإطلاق السباب بينه وبين أحد الجيران
الذي نهره لإلقاء ابنته من البلكونة
، بينما حاول الرجل إبعاد التهمة عنه والإدعاء
بأنها سقطت من تلقاء نفسها.