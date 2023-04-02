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فيديو صادم.. يقتل زوجته في نهار رمضان في الشارع وشقيقها يقتله بنفس الطريقة

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الجريمة
Native
Teads
الأحد، 02-04-2023 09:32 ص


أظهر مقطع فيديو، إقدام مواطن على قتل زوجته طعناً في نهار رمضان بأحد الأسواق بمنطقة 6 أكتوبر، بسبب خلافات أسرية بينهما.

وأوضح الفيديو، القاتل يلاحق زوجته وسط السوق، وعندما أمسكها من ملابسها سدد لها عدة طعنات بمناطق مختلفة من جسدها حتى طرحها أرضاً أمام أعين المارة.

وأبان الفيديو، الزوجة تصرخ بصوت عالٍ وتستغيث بالمارة والباعة المتواجدين بالسوق، لإنقاذها من زوجها الذي طعنها بسكين محاولة الفرار منه لكنه لاحقها وسدد لها عدة طعنات، قبل أن تحتمي في سيدة أخرى ويتصدى له شاب حاملًا "شومة"، ما دفعه إلى مغادرة المكان تاركًا زوجته غارقة في دمائها وتلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأوضحت التحقيقات أن الزوج المتهم تربص بزوجته لدى خروجها من البيت، لوجود خلافات بينهما وأنهى حياتها.

فيما قام شقيق المجني عليها بقتل الجاني بطريقة مماثلة، إذ سدد له عدة طعنات بسلاح أبيض، أودت بحياته على الفور.
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