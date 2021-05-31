فيديو صادم.. وفاة فنان شهير بعد تعرضه لاعتداء من مجهولين
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Native
الإثنين، 31-05-202104:12 م
توفي الممثل العراقيفائز السنفور، اليوم الاثنين، في العاصمة
العراقية بغداد، بعد أيام من دخوله المستشفى، بسبب الاعتداء عليه من قبل مجهولين.
وتعرض الممثل العراقي سنفور، إلى اعتداء من قبل مجهولين أدخل
على إثره إلى مستشفى الكندي ببغداد، إلا أن وضعه الصحي أخذ بالتدهور بشكل متسارع إلى
أن فارق الحياة فجر اليوم، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية عراقية.
ويعدّ الممثل فائز السنفور المولود في العاصمة بغداد، أحد
الفنانين العراقيين الذي اشتهر بشكل كبير، وذلك من خلال تقديمه العديد من الأعمال الفنية
الكوميدية.
كما يعدّ من ذوي الاحتياجات الخاصة فهو صاحب قامة قصيرة للغاية،
وبالرغم من كونه يعاني حالة خاصة لم يجعله ذلك يترك هدفه وشغفه في التمثيل، إذ إنه
مارس التمثيل رغم تنمر الكثيرين على قصر قامته.
وظهر السنفور قبل أيام عبر مقطع فيديو في حالة مزرية يمر
بها ويعتلي جبهته جرح ينزف قليلا، ولاقى الفيديو تداولا واسعا، فيما تحدّث بعض رواد
مواقع التواصل الاجتماعي، عن إصابة الفنان بأزمة نفسية.