الأحد 06 أغسطس 2023
توقيت مصر 19:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد البنك المركزي.. قرار عاجل من بنك مصر بشان سعر الفائدة على هذه الحسابات

شاهد.. ضبط 10 أشخاص أثناء ممارسة الجنس في الكويت

أمر ملكي بإعدام سعودي قتل زوجته بطريقة بشعة أمام أولادهما

شقيقتها السبب.. صدفة كشفت لزوج خيانة زوجته له رغم إنجاب 5 أبناء

فيديو صادم.. نيرة أشرف جديدة في المنوفية

"عايش لوحده ومش متزوج".. شاب يثير الجدل بشرائه "فوط صحية"

تفاصيل جديدة في مقتل ضابط على يد والده رجل الأعمال الشهير في المقطم

ضجة بالسعودية.. رونالدو يطلب مواعدة حليمة بولند (فيديو)

كاميرا مراقبة توثق لحظة سرقة شاب لمحل مجوهرات بمساعدة الجن

شاهد.. أحمد شوبير يشعل غضب جماهير النصر السعودي

فيديو صادم.. نيرة أشرف جديدة في المنوفية

196-101437-video-murder-lady-barakat-alsabe_700x400
الواقعة
الأحد، 06-08-2023 10:45 ص


هزّ مقطع فيديو يحمل عنوان "مقتل فتاة بركة السبع"، مواقع التواصل في مصر، حيث تداوله الآلاف متذكرين مقتل الطالبة نيرة أشرف.

 

وطعن شاب يبلغ من العمر 40 عاما، فتاة مطلّقة بمنطقة بركة السبع بمحافظة المنوفية، لرفضها الزواج منه، 5 طعنات قاتلة في وسط الشارع.

 

وكشفت تحقيقات النيابة أنّ المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وتسجيل آلات المراقبة في مسرح الجريمة أشار إلى أن المتهم قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بتعديه عليها بسكين حال سيرها ووالدتها في الطريق العام.

 وذلك لما كان بينه وبين المجني عليها وذويها من خلافات نشبت لرفضهم إتمام زواج ابنتهم به، بعدما علموا سوء سلوكه وسابق اتهامه في جرائم سرقة ومعاقبته عليها بالحبس.

وادّعى المتهم أن باعثه على القتل خلافه معهم على رد مبلغ إليه قد دفعه في سبيل الزواج الذي توقفت إجراءاته. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

 

أشرف محمد، محامي ضحية بركة السبع قال إنه يتولّى قضية طلاق الضحية من زوجها السابق منذ 6 أشهر، ويشهد الجميع بأخلاقها وسلوكها المحترم.

 

وأضاف أنه تلقى اتصالا هاتفيا من والدتها تقول له "بنتي دمها سايح على الأرض"، متابعا: "توجهنا فورا للمستشفى وبسؤال الطبيب المعالج أكد أن حالتها غير مستقرة ما يستدعي نقلها لمستشفى شبين التعليمي، الذي لفظت فيه أنفاسها الأخيرة لتعدد الطعنات في أماكن متفرقة من الجسد".

وأشار إلى أن الضحية مقيمة مع أمها منذ أن تركت منزل الزوجية طوال الأشهر الماضية لوجود خلافات مع زوجها وأنه تم تطليقها منذ أقل من أسبوع، وهو ما يمنع زواجها شرعا لوقعها في شهور العدة.

وعن قصة طلب الزواج، قال إن المتهم اتصل بجدها وطلب الزواج منها لكن تبين أنه مسجل خطر وعليه عدد من القضايا وسيئ السمعة، وبعد رفض الجد نفذ تهديده بالقتل.

إقرأ ايضا

download (3)

شقيقتها السبب.. صدفة كشفت لزوج خيانة زوجته له رغم إنجاب 5 أبناء

Capture

"عايش لوحده ومش متزوج".. شاب يثير الجدل بشرائه "فوط صحية"

IMG__

تفاصيل جديدة في مقتل ضابط على يد والده رجل الأعمال الشهير في المقطم

أخبار متعلقة

_تنزيل (1)

فيديو.. مداهمة مزرعة حمير في المنوفية واكتشاف الصدمة