فيديو صادم/ ميت يتحرك داخل النعش أثناء دفنه بالبحيرة.. شاهد ماذا حدث

الثلاثاء، 27-07-2021
09:16 ص
في واقعة غريبة شهدتها مدينة إدكو بمحافظة البحيرة
، تحولت جنازة ميت
إلى
حالة من الهرج والمرج بعد تحرك الميت
أثناء الصلاة عليه ودفنه ليلًا، ليعودوا به
إلى المستشفى سريعًا لكن الأطباء أكدوا لهم أنه متوفي منذ وقت طويل.
وقال أحد شهود العيان أنهم شاهدوا الجثة تتحرك داخل «النعش»، وبعد إخراجه
من الكفن، شعر المشيعيون بنفس يخرج من فمه، وصدره يتحرك، مما دفعهم إلى سرعة
التوجه به إلى مستشفى إدكو، لتوقيع الكشف الطبي عليه، ولكن أكد لهم الأطباء أنه
ميت
بالفعل منذ فترة، فعادوا به مرة أخرى إلى المقابر، حيث تم دفنه هذه المرة.
وتابع قائلاً: «بلغنا نبأ وفاة أحمد بلبل الأشرم، أحد أهالي المدينة، وبحسب
المتبع في مثل هذه الحالات، خرج الجيران والأصدقاء يتبعون جنازة
المتوفى، بعدما
قرر أهله دفنه عقب صلاة العشاء اليوم الاثنين، وأثناء أداء صلاة الجنازة
أمام
مقابر إدكو، شعر المشيعيون بالنعش يتحرك، وما أن رفعوا غطاء النعش، إلا ووجدوا قدم
المتوفى تتحرك»، بحسب رواية الشهود.
وتابع «ظريف» أن
أهل «الأشرم» أسرعوا بالعودة به للمستشفى مرة أخرى، اتوقيع الكشف الطبي، وهناك
أخبرهم الأطباء أنه ميت
ولا نبض وضغط له، وحدثت حالة من التخبط بين الأهالي حول
دفنه مرة أخرى، فطالب أهله الانتظار حتى الصباح، لعله يكون في غيبوبة ويفيق مرة
أخرى، ومنهم من أكد أن إكرام الميت
دفنه ولا داعي للانتظار، بعد تأكيد طاقم طبي
كامل أنه قد توفى بالفعل.
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