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فيديو صادم من داخل غرفة نوم مشهورة سعودية يثير ضجة

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الأحد، 15-08-2021 09:46 ص

حالة من الضجة أثارها مقطع فيديو متداول لإحدى مشهورات "سناب شات" في السعودية، والذي يرصد مشاهد صادمة من داخل غرفة نومها.
ويظهر في الفيديو الذي صورته فتاة من داخل غرفة النوم، حالة من الفوضى العارمة داخل غرفة مشهورة “سناب”، وانتشار القمامة على سريرها، الأمر الذي جعل الفيديو يتصدر الترند وحصد ملايين المشاهدات في ساعات قليلة.
وقالت مصورة الفيديو: “أقسم بالله العظيم إنها غرفتها.. وتنام فيها وعايشة فيها 24 ساعة إلا إذا نزلت تغدت أو تعشت في الخارج.. شوفوا منظر الغرفة.. شلون تتمكيج.. شلون عايشة”.
ورصد المقطع، الملابس المبعثرة في أرجاء الغرفة وعدم وجود أي ترتيب أو تنظيم، بالإضافة إلى انتشار القمامة وأكياس الطعام على السرير وفي الأرض.

 

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