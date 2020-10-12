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فيديو صادم.. مقتل فنانة أثناء مشهد تمثيلي على الهواء

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جانب من الفيديو
 
الإثنين، 12-10-2020 03:01 م محمد فضل

قُتلت فنانة مكسيكية تبلغ من العمر 20 عاما بالرصاص، وذلك في حادث مأساوي أثناء تصوير عملية اختطاف وهمية، من أجل نشرها على تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة.
وأفادت "سكاي نيوز عربية" نقلا عن صحيفة "مكسيكو نيوز ديلي" بأن أريلين مارتينيز، أصيبت عن طريق الخطأ في رأسها الأسبوع الماضي أثناء تصويرها لأحدث مقطع فيديو في مدينة تشيهواهوا.
وكان ما لا يقل عن 10 أشخاص حاضرين عندما بدأت مارتينيز، المقيدة والمربوطة على كرسي، في مقاومة خاطفيها المزيفين، ثم خرجت رصاصة من المسدس من عيار 0.45، فاستقرت في رأسها وقتلها على الفور.
ونشرت مارتينيز في وقت سابق عمليات اختطاف زائفة على تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك، الذي يلقى رواجا واسعا في صفوف الشباب والمراهقين في العالم.
ويُظهر مقطع فيديو على موقع يوتيوب مارتينيز قبل ثوانٍ من وفاتها. وقالت السلطات إن رجلين فرّا في سيارة جيب شيروكي فور وقوع الحادث المميت، وفق ما ذكرت الصحيفة المكسيكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة المكسيكية تعرفت على الرجلين، لكنها لم تتعقبهما بعد، مضيفة نقلا عن الشرطة أنه لم يتضح سبب استخدام مسدس محشو خلال الحادث الذي وقع في 2 أكتوبر الجاري.
وذكرت تقارير صحفية أن مارتينيز هي أم لطفل يبلغ من العمر عاما واحدا.

 

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