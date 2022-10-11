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فيديو صادم.. مشاجرة نسائية عنيفة داخل صالة «جيم»
مشاجرة نسائية
Native
Teads
الثلاثاء، 11-10-2022
09:07 ص
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة كبيرة حيث يوثق معركة نسائية عنيفة داخل صالة لكمال الأجسام "جيم".
في الفيديو المتداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي- والذي لم يعرف مكانه- تظهر امرأة مرتدية لباس ضيق وردي تنتظر دورها لاستخدام آلة الأثقال.
بعد ذلك، تندفع امرأة أخرى ترتدي قميصًا أخضر نحو تلك الآلة وتدفعها بعيدًا في حركة عنيفة.
فجأة تدخل كلتا المرأتين في شجار عنيف، وتصفعان بعضهما، كما شدت كل منهما شعر الأخرى.
بعد ذلك بقليل، تندفع النساء الأخريات لفض شجار الجيم العنيف، لكن النساء يواصلن شد شعر بعضهن البعض.
شاهد الفيديو بالضغط
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مشاجرة نسائية
صالة جيم
ضرب فتيات
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