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فيديو صادم.. مشاجرة عنيفة بين معتمرين في الحرم المكي

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السبت، 09-04-2022 12:06 م

تداول مغردون على موقع "تويتر"، مقطع فيديو صادم يوثق اندلاع مشاجرة جماعية بين عدد من المعتمرين داخل المسجد الحرام في نهار شهر رمضان.
وأظهر الفيديو وقوع المشاجرة بين المعتمرين في "مسعى الصفا والمروة"؛ حيث تبادل عدد من الأشخاص اللكمات والركل بالأرجل، وسط حالة من الفوضى.
وأبان المقطع، أن عدد من المعتمرين الآخرين حاولوا التدخل لفض المشاجرة إلا أن بعض الأشخاص أصروا على المضاربة دون مراعاة لحرمة المسجد الحرام وشهر رمضان.
من جانبه صدر بيان أمني سعودي، جاء فيه أنه باشرت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة حادثة مشاجرة داخل المسجد الحرام في المسعى، نتيجة تلاسن بين شخصين لم ينتج عنها أي إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأهابت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالتزام السكينة والهدوء أثناء تأدية العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وتعظيم شعائر الله.


 

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