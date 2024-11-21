فيديو صادم لمعلمة تؤدب طفلة بطريقة وحشية داخل الفصل

وثق مقطع فيديو قيام معلمة بإحدى دور رياض الأطفال بالاعتداء بالضرب باستخدام عصا خشبية على رأس طفلة صغيرة داخل الفصل بالغربية.

وأظهر الفيديو المعلمة تقوم بتعنيف طفلة صغيرة بسبب عدم قدرتها على قراءة ما هو مكتوب على السبورة، حيث استمرت المعلمة في توبيخ الطفلة وضربها على رأسها باستخدام عصا خشبية تحملها بيدها مرة تلو الأخرى.

وأبان الفيديو انهيار الطفلة في البكاء ممسكة برأسها في إشارة إلى تألمها من الضرب.