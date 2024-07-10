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فيديو صادم لمعتقل فلسطيني بعد إفراج الاحتلال عنه عقب 9 أشهر من الأسر

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الأربعاء، 10-07-2024 10:29 ص

 

ظهر المعتقل الفلسطيني معزز عبيات في حالة صحية مزرية، عندما أفرجت عنه سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بعدما قضى 9 أشهر رهن الاعتقال الإداري.

وقال نادي الأسير في بيان، إنه تم الإفراج عن عبيات (37 عاما) من سجن النقب، موضحا أن "المعتقل عبيات تعرض للضرب المبرح أثناء عملية اعتقاله في أواخر شهر أكتوبر 2023، وتحديدا على قدميه، ولاحقا واجه سلسلة من الاعتداءات بالضرب المبرح، إلى جانب جريمة التعذيب، وتعكس هيئته التي خرج عليها شهادة كافية لما تعرض له على مدار فترة اعتقاله، إضافة إلى جريمة التجويع، والجرائم الطبية التي شكلت أسبابا مركزية لاستشهاد معتقلين بعد السابع من أكتوبر.

وأوضح أن "الكلمات الأولى للمعتقل عبيات بعد الإفراج عنه كانت أنه تعرض لمحاولة قتل أكثر من مرة"، لافتا إلى أن "عبيات تعرض للاعتقال مرتين قبل اعتقاله الحالي، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل اعتقاله.

وحمل نادي الأسير "سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي خرج به المعتقل معزز، مطالبا المؤسسات الحقوقية الدولية بأن تتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام حرب الإبادة المستمرة والجرائم بحق المعتقلين كأحد أوجه هذه الإبادة".

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