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فيديو صادم للحظة مقتل طالب على يد زميله داخل الفصل الدراسي بالسعودية

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مشاجرة
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الإثنين، 11-04-2022 09:33 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ، فيديو صادم لمشاجرة بين طالبين داخل أحد الفصول الدراسية بالمدرسة، ومقتل أحدهم. 
من جانبها فتحت شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية، اليوم الاثنين، تحقيقاً في مقتل طالب خلال مشاجرة.

أتت تلك الخطوة بعد أن تبلغت شرطة جدة بوقوع شجار بين طالبين في إحدى المدارس المتوسطة بالمحافظة.

وأوضحت الشرطة أن الطالبين مواطنان في الـ 15 من العمر، توفي أحدهما نتيجة المشاجرة.

كما أشارت إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية في الحـادثة، وتمت إحالتها إلى جهة الاختصاص.

يشار إلى أن نشطاء مواقع التواصل كانوا تداولوا بشكل واسع فيديو للمشاجرة، صوره أحد الطلاب، وظهرت فيه مجموعة من التلاميذ يتشابكون بالأيدي. 
وما إن خرج أحد الطلاب من المشاجرة، حتى وقع على الأرض بلا حراك!.

وقد تسببت تلك المشاهد التي انتشرت في غضب وتفاعل كبير على مواقع التواصل.

شاهد الفيديو بالضغط هنا 
 

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