فيديو صادم للحظة مصرع عروسين خلال زفتهما في البحيرة

الإثنين، 16-08-2021
10:29 ص
تداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم يوثق لحظة مصرع عروسين
غرقًا في إحدى
الترع بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة
، خلال وفتهما في سيارة ملاكي.
رصدت الحادثة
إحدى كاميرات المراقبة أمام أحد المنازل على الطريق، وبينما كان يسير قائد السيارة
التي كان يستقلها العروسين
اختلت عجلة القيادة وانقلبت السيارة في الترعة ما ادى
إلى مصرع العروسين
وشقيقة العروس.
وتلقت الأجهزة
الأمنية في البحيرة
، إخطارًا بالحادث، وكشفت التحريات، أنه بسبب السرعة الزائدة،
اختلت عجلة القيادة فى يد السائق، وانقلبت السيارة داخل الترعة ما أدى لوفاة
العروسين
وشقيقة العروس.
وشيع الألاف من
الأهالي ، جثامين المتوفيين وسط حالة من الحزن والصدمة التي عمت على الجميع.
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