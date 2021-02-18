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فيديو صادم لخناقة بالأيدي وشد شعور بين فنانتين شهيرتين

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خناقة
 
الخميس، 18-02-2021 09:24 م المصريون

أثار مقطع فيديو متداول بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، لخناقة بين فنانةين كويتيةين، جدلًا كبيرًا بين النشطاء، بعد ظهورهما وهما تعتديان على بعضهما بالأيدي وشد شعر بعضهن.
وظهرت في الفيديو الفنانة الكويتية أبرار، والفنانة ملاك، وهما يتبادلان الضرب، بالأيدي وشد الشعر إلى جانب ركلات سدّدتها الواحدة للأخرى.
وبعد انتشار مقطع الفيديو للممثلتين الكويتيةين تم تداول مقاطع فيديو أخرى، أظهرت حقيقة ما حدث بعد إثارة الجدل، وتخمين البعض أنهما يتمازحان بينما قال آخرون أنهما كانا يقومان بذلك ضمن عمل فني.
شاهد الفيديو:

 

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