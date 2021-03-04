فيديو صادم لتصوير النساء خلسة بالمواصلات في السعودية
تصوير النساء خلسة بالمواصلات في السعودية
الخميس، 04-03-202108:46 مالطيب حسين
كشفت مقطع فيديو صادم لقيام وافد هندي بتصوير النساء خلسة أثناء توصيلهن.
وألقت شرطة منطقة الرياض القبض على وافد من الجنسیة الھندية لقیامه بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مھامھم في المیدان، والنساء خلال إيصالھن.
وأوضحت وزارة الداخلیة، عبر «سناب الداخلية»، اليوم الخميس، أن الوافد نشر فیديوھات لرجال الأمن أثناء أداء مهام عملهم والسیدات أثناء توصیلھن عبر أحد حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، كما تباھى بحیازته مبالغ مالیة مجھولة.
وأشارت الوزارة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونیة بحق الوافد، وتحويله إلى النیابة العامة.