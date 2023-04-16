فيديو صادم.. قتل نائب هندي مسلم وشقيقه على الهواء مباشرة

الأحد، 16-04-2023
12:50 م
قُتل نائب هندي
سابق (مسلم
) أدين بالاختطاف ويواجه تهم القتل
والاعتداء رمياً بالرصاص مع شقيقه، في هجوم دراماتيكي تم تصويره على الهواء مباشرة
في شمال الهند، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن مسؤولين
في الهند.
كان عتيق أحمد وشقيقه، أشرف أحمد، تحت حراسة الشرطة في طريقهما
للفحص الطبي في المستشفى، ليل السبت 15 أبريل، عندما استهدف ثلاثة رجال متنكرين في
هيئة صحفيين الشقيقين من مسافة قريبة في مدينة براياغراج بولاية أوتار براديش.
فيما قالت الوكالة إنه سرعان ما استسلم الرجال للشرطة بعد
إطلاق النار، وكان أحدهم على الأقل يهتف "جاي شري رام" أو "يحيا الإله
رام"، وهو الشعار الذي أصبح صرخة معركة للقوميين الهندوس
في حملتهم ضد المسلم
ين.
كما أن أوتار براديش يحكمها حزب بهارتيا جاناتا الهندوس
ي
القومي الحاكم.
بينما قال الشرطي راميت شارما، إن المهاجمين الثلاثة جاءوا
على دراجات نارية متنكرين في هيئة صحفيين. وتمكنوا من الاقتراب من عتيق وشقيقه بحجة
تسجيل مقتطف صوتي لهما، وأطلقوا النار عليهما من مسافة قريبة، وكلاهما أصيب بعيار ناري
في الرأس. وأضاف شارما "حدث كل هذا في ثوان".
قبل ذلك، قتل نجل عتيق أحمد المراهق، ورجل آخر، الخميس
13 أبريل، على يد الشرطة، فيما وصف بأنه تبادل لإطلاق النار، وكان ألقي باللوم عليهما
مؤخراً في عملية قتل.
بينما سجن عتيق أحمد (60 عاماً) في عام 2019، بعد إدانته
بالاختطاف. وكان نائباً محلياً أربع مرات، وانتُخب أيضاً لعضوية البرلمان الهندي عام
2004.
وقال محاميه، فيجاي ميشرا، إن الحادث كان مروعاً لأنه
"فشل واضح للشرطة في ضمان سلامة" موكليه. وانتقدت أحزاب معارضة حادث القتل،
ووصفته بأنه زلة أمنية.