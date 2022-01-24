الإثنين 24 يناير 2022
توقيت مصر 22:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة للجميع.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية «بسنت خالد»

«كاف» يعلن عن عقوبات صادمة على منتخبي تونس والجزائر لهذا السبب

10 مطالب خليجية للمصالحة مع لبنان.. تعرف عليهم

عودة «أمينة الإيطالية» إلى زوجها في الفيوم

قرارات عاجلة من «كيروش» قبل مواجهة «كوت ديفوار» ويهدد باستبعاد هؤلاء

شاهد.. بسمة وهبة تعتزل من أمام الكعبة: أريد التفرغ للعبادة

فيديو صادم.. فيفي عبده ترد على متابع:«مش شايف كل الأنوثة دي.. أوديهملك فين دول»

وجبة فسيخ تقتل المقرئ سيد عيسى ونجله الطبيب وزوجته

وفاة «الدريعي».. آخر ظهور للداعية السعودي على سرير المرض قبل وفاته

اعتراف خطير لأحد المتهمين في قضية "فساد وزارة الصحة"

ADS
 

فيديو صادم.. فيفي عبده ترد على متابع:«مش شايف كل الأنوثة دي.. أوديهملك فين دول»

Capture
فيفي عبده
Native
Teads
الإثنين، 24-01-2022 12:49 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم للراقصة والفنانة فيفي عبده، ترد على أحد المتابعين الذي وصفها بالـ"ختيارة" أي المرأة الكبيرة في العمر.
ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقالت فيه: "اللي يقول عني ختيارة يا إما إتعمت في عنيها أو إتعمى في عنيه، مش شايف كل الأنوثة". وتابعت مشيرة إلى صدرها بيدها : "أهم طبيعي دى كل، أهو أوديهملك فين".
وتسبب الفيديو في حالة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن رد فعلها صادم وغير أخلاقي.
وكانت فيفي قد نشرت في وقت سابق فيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي.
وظهرت فيفي بالفيديو بإطلالة باللون الأسود، أثناء رقصها على أغنية لـ "نبيل شعيل"، وكتبت فيفي عبده علي الفيديو، معلقة: "نبيل شعيل بحبك"
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو:
 

إقرأ ايضا

1708864_0

مفاجأة للجميع.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية «بسنت خالد»

2022-01-22t180125z_1087030332_rc2i4s98gs0m_rtrmadp_3_lebanon-gulf

10 مطالب خليجية للمصالحة مع لبنان.. تعرف عليهم

1438376_0

عودة «أمينة الإيطالية» إلى زوجها في الفيوم

أخبار متعلقة

1021398_0

بعد الجدل.. فيفي عبده تتراجع عن إعلان «جلسة الاستمتاع» في أبوظبي

1503333_0

صدمة.. فيفي عبده تعرض نفسها للاستمتاع في دبي مقابل 1100 درهم في ساعتين