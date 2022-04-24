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فيديو صادم.. فهد يفترس شرطيًا في أحد شوارع إيران

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الأحد، 24-04-2022 02:20 م

هاجم فهد شرطياً وأثار الذعر في مدينة قائم شهر بشمال إيران، قبل إلقاء القبض عليه، وفق ما أفاد الإعلام المحلي (الأحد).
وقال الناطق باسم دائرة حماية البيئة في محافظة مازندران كميار ولي بور، إن الحيوان «هاجم شرطياً وتسبب بإصابته قبل أن يلوذ بالفرار نحو حديقة»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «إيرنا». وأشار إلى أن الحالة الصحية للشرطي الجريح «لا تثير القلق».
وانتشر على مواقع التواصل كثير من الأشرطة المصوّرة التي تظهر فهداً واقفاً على حافة علوية لأحد المصارف، وقد بدا عليه الذعر، قبل أن يقفز إلى الرصيف ويلوذ بالفرار.
وأظهرت مقاطع الفيديو عدداً من السكان المذعورين الذين يركضون بعيداً عنه.
وأكدت «إيرنا» أنه تم في وقت لاحق إلقاء القبض على الفهد ونقله إلى محمية في سمسكنده بالمحافظة نفسها. ونقلت عن ولي بور قوله إن الدوائر البيئية تحقق فيما إذا الفهد دخل المدينة آتياً من منطقة برّية، أو أنه من الحيوانات التي تتم تربيتها بشكل غير شرعي في بعض المنازل.
وأوردت وسائل إعلام محلية إيرانية أن حيوانات برية مثل الذئاب والثعالب رُصدت خلال الفترة الماضية في مناطق مدينية، وأفادت على سبيل المثال برصد دبّ في مدينة مرودشت بجنوب البلاد، واعتداء ذئب على سيدتين مسنّتين في مدينة خلخال في الشمال الغربي.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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