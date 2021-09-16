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فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

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الخميس، 16-09-2021 08:11 م

أثار النجم العالمي ليل ناز إكس ضجة كبيرة بين الجمهور بعد نشره فيديو له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، يظهره حامل وعلى وشك الولادة.
والحقيقة هي أن ليل أراد التمثيل في الفيديو، فتلقى انتقادات كبيرة من قبل المتابعين الذين وصفوا تصرفه بالمقزز.
على صعيد آخر كان أعلن ليل سابقا انه مثلي الجنس، الأمر الذي ايضا عرّضه للكثير من الإنتقادات.
ليل هو فنان وكاتب أغاني أميركي، حقق نجاحا كبيرا في عام 2019 بأغنية "أولد تاون رود"، التي بقيت في المركز الأول في "البيلبورد هوت 100 الأميركي" لمدة تسعة عشر أسبوعاً.
 

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