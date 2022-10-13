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فيديو صادم.. فنانة شهيرة ترمي ملابسها الداخلية في الزبالة

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مادونا
Native
Teads
الخميس، 13-10-2022 02:14 م
صدمت الفنانة العالمية الشهيرة مادونا، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت فيديو هدفت منه إلى الكشف عن ميولها الجنسية.
ونشرت "مادونا" مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترمي ملابسها الداخلية في سلة المهملات، وتقول "إذا لم أصوبها في القمامة، فأنا إذاً مثلية!"وبالطبع لم تصل الملابس إلى سلة المهملات، ومن ثمّ إبتعدت الكاميرا عن مادونا.

ومن المتوقع أن يكون الفيديو ليس مجرد مزحة، إذ أثارت الفنانة الجدل بتقبيل العديد من المشاهير النساء، من بينهن نيكي ميناج، بريتني سبيرز وكريستينا أغيليرا، ما دفع البعض لاتهامها بالمثلية الجنسية.

وكانت قد قبلت مادونا بريتني عام 2013 في حفلة MTV VMA's، وعاودت ذلك مرة أخرى هذا العام خلال حفل زفافها، إنما لم تواعد مادونا علناً سوى رجال.

 

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