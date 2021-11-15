الإثنين 15 نوفمبر 2021
توقيت مصر 23:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تصعيد إساءة زكريا بطرس للنائب العام.. هل يطلبه عبر الإنتربول؟

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

بعد الجدل.. كيروش يكشف سبب استبعاد عبدالله السعيد ولاعبين من الزمالك

وحيدة.. يسرا اللوزي تشيع جنازة والدها بالأبيض (صور)

الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لمصريين.. من هما؟

وزارة الري تعلن استعدادها لسيول تدميرية في المحافظات

فيديو صادم.. ضبط سيدة تمارس الرذيلة مع شابين في الشارع

رهف القنون تعلن تقديم جسدها على موقع مخل: الشهر بـ 38 دولار

محمد شبانة يفجر مفاجأة عن سبب استبعاد عبدالله السعيد من المنتخب

المشهورة السعودية بدور البراهيم تستعرض جسدها بعد عملية النحت

ADS
 

فيديو صادم.. ضبط سيدة تمارس الرذيلة مع شابين في الشارع

75e954ef-28e4-477a-977a-6894937dc289
السيدة
Native
الإثنين، 15-11-2021 12:37 م

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم قالوا إنه لسيدة تم ضبطها من قبل الأهالي تمارس الرذيلة مع شابين في الشارع، فيما لم يستطع أحد التدخل بإبلاغ الشرطة خوفًا من تعدي البلطجية عليه.
وتظهر السيدة وهي تسير في الشارع شبه عارية بينما يقوم الأهالي بتصويرها، وتدخل معها إحدى السيدات في مشاداة كلامية.
وأثار الفيديو موجة غضب كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستغربين من جرأة السيدة ورد فعل المواطنين تجاه هذه الأفعال الغير أخلاقية.
فيما لم يتسن لنا التأكد من وقت أو مكان وقوع هذه الواقعة.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا:
 

إقرأ ايضا

المختل-زكريا-بطرس-1636889218

تصعيد إساءة زكريا بطرس للنائب العام.. هل يطلبه عبر الإنتربول؟

ن

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض بمستشفى المطرية

4

وحيدة.. يسرا اللوزي تشيع جنازة والدها بالأبيض (صور)

أخبار متعلقة

1120217104050239197052

حبس فنانة شهيرة 5 سنوات في قضية دعارة