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فيديو صادم.. ضبط زوجته تخونه فماذا فعل العشيق؟

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جانب من الفيديو
 
الثلاثاء، 29-09-2020 08:13 م محمد فضل

تمكن رجل من ضبط زوجةه تخونه مع عشيقها داخل منزله، الأمر الذي دفع العشيق إلى اختراع حيلة للهروب قبل أن يمسك به.
وتمكن أحد الجيران من توثيق لحظات صادمة لهروب العشيق من البلكونة، بعد أن ربط "ملاية" السرير، وحاول الهرب.
الفيديو نشره حساب "فقط في روسيا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي أظهر محاولة العشيق الهرب عاريًا بينما تقوم الزوجة الخائنة بإلقاء ملابسه في الشارع، يقوم الزوج بمحاولة التعدي عليها والإمساك بالعشيق لكنه نجح بالفرار.
فيما قامت سيدة مسنة في الدور الأسفل منهم بالتعدي على العشيق بـ"مقشة" أثناء مروره من أمامها في البلكونة.
 

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