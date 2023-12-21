الخميس 21 ديسمبر 2023
توقيت مصر 21:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار في الصاعد.. سعر العملة الخضراء أمام الجنيه رسميًا وفي السوق السوداء الآن

ساويرس يفجر مفاجأة عن سعر الذهب الفترة القادمة.. كم سيصل؟

وائل جسار يكشف تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام

مصرع 4 مهندسين مصريين في حادث مروع بالسعودية (صور)

فيديو أثار ضجة.. الداخلية تكشف مفاجأة عن هوية خاطف الطفلتين من الأسانسير

فيديو صادم.. شاب يقتل مسنًا داخل سوبر ماركت بإطلاق النار عليه

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف اسم شخصية تشترط "حماس" خروجها في صفقة تبادل الأسرى القادمة

التسليم الفوري والأوفر برايس.. سعر سيارة شيفروليه أوبترا 2023

قتل رجل وامرأتين.. السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بوافد

إبراهيم عيسى يهاجم أبوتريكة بسبب دفاعه عن غزة ومهاجمة الغرب

فيديو صادم.. شاب يقتل مسنًا داخل سوبر ماركت بإطلاق النار عليه

IMG-20231221-WA0012
ا
الخميس، 21-12-2023 12:18 م


وثق مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، لحظة ارتكاب جريمة قتل بمنطقة عين الباشا بالأردن.
وأقدم الجاني بقتل رجل مسن في أحد المحال التجارية بمنطقة لواء وادي السير في عمان، يوم السبت الماضي، حيث أطلق الأعيرة النارية على الضحية، وعلى إثرها وافته المنية.
ولم يمر ساعات قليلة على جريمته الأولى، قام الجاني في اليوم التالي، بإطلاق النار على سيدة في منطقة لواء عين الباشا.
وأثبتت التحقيقات أن مرتكب الجريمتين هو نفس الشخص.

إقرأ ايضا

IMG-20231221-WA0017

وائل جسار يكشف تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام

IMG-20231221-WA0021

مصرع 4 مهندسين مصريين في حادث مروع بالسعودية (صور)

IMG-20231221-WA0018

فيديو أثار ضجة.. الداخلية تكشف مفاجأة عن هوية خاطف الطفلتين من الأسانسير