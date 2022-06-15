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فيديو صادم.. شاب يرقص ويردد أغاني شعبية في ميكروفون المسجد

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جانب من الفيديو
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الأربعاء، 15-06-2022 09:24 ص
سادت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، بهد انتشار مقطع فيديو صادم لظهور شاب ممسكًا بميكروفون مسجد ويرقص على الأغاني الشعبي.
وظهر الشاب في الفيجيو ممسكًا بميكروفون المسجد ويردد أغنية شعبية ويرقص عليها، وهو ما اعتبره البعض مرض الشهرة على تيك توك بأي شكل ووسيلة.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمن بتحديد هوية الشاب والقبض عليه، بسبب الاستهزاء والسخرية في بيت من بيوت الله.
كما طالبوا وزارة الأوقاف بتحويل المسؤولين عن المسجد للتحقيق ومحاسبتهم بسبب السماح للشاب بهذا العمل الذي أثار استياء الجميع.

شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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