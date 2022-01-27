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فيديو صادم.. شاب يتحرش ببطلة مسلسل«أبوالعروسة» في ميدان الحجاز

من-كواليس-مسلسل-ابو-العروسة
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Teads
الخميس، 27-01-2022 10:43 ص

نشرت الفنانة كارولين عزمي إحدى بطلات مسلسل "أبوالعروسة"، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، موثقة حادثة ملاحقتها من قبل أحد الأشخاص ومحاولته للتحرش بها، أثناء قيادتها لسيارتها، والتلفظ عليها بعبارات وإشارات خادشة للحياء.
وعلقت عزمي على الفيديو الذي نشرته قائلة انها ليست من الأشخاص الذين يشاركون مشاكلهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وروت حادثة تحرشها قائلة أنه وأثناء قيادتها تفاجأت بأحد الأشخاص يلاحقها وعندما وجهت هاتفها نحوه لردعه كي يخاف، بدأ يشتمها حسب قولها.
وتابعت عزمي حديثها قائلة: " بيقولى بتصوريني يا بنت المت** سعتها اتخضيت و بدأت اصور بجد و انتو هتشوفو في الفيديو الحركات اللي بي أيدو و الشتايم…. و بدء يقولى تعالي ورايا والحقيقة انى مش عارفه اروح واره فين او كان عايز يعمل ايه ولاني اتوترت وخوفت ساعتها مقدرش اصور ١٪؜ من اللى عمله الشخص دا انا اتشمت واتنهت واتشمت بأهلي بأقذر الشتايم انهارده من حد معرفوش ولا عملتله حاجة ولا فتحت بوقى لمجرد انه شخص مريض! اكيد الشخص دا أذى بنات كتير لانه تقريبا متعود على الحركات دي ومتعود يخوفهم ومش همه حتى انه يتصور و يتفضح انا عايزه حقي يرجعلي".
وبدا من الفيديو أن الواقعة حدثت في ميدان الحجاز بمصر الجديدة، ويبدو أنها كانت في طريقها لحضور تصوير الجزء الجديد من مسلسل "أبوالعروسة" المقرر عودته بعد يومين.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو:
 

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