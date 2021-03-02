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فيديو صادم.. سيدة سعودية تقود سيارة ترتكب أبشع حادثة

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الحادث
 
الثلاثاء، 02-03-2021 05:45 م محمد فضل

وثقت كاميرات المراقبة واقعة صادمة، لسيدة سعودية تقود سيارة ، ويبدو أنها غير متمكنة من القيادة فترتكب حادثة بشعة بدهس عدد من المواطنين والأطفال، في أحد مناطق المملكة .
وأظهر الفيديو، امرأة تقود سيارة وفجأة تفقد السيطرة عليها وتدهس رجلاً وزوجته وابنته وأطفال آخرين ، وقال البعض إن الحادث وقع في الرياض.
وأظهر الفيديو كيف اقتحمت السيدة الرصيف ودهست عدد من الأشخاص وسط ذهول الجميع، فيما قام أحد المتواجدين بإخراج المرأة من السيارة ليقوم بقيادة السيارة للرجوع بها للخلف بعيداً عن المصابين .
 

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