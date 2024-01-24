الأربعاء، 24-01-2024
11:04 ص
حادث مروع وقع أعلى محور المريوطية
، ما أسفر عن دهس سيارة نقل «تريلا» لـ 6 سيارات وانتهى بسقوط 3 منها من أعلى المحور؛ إحداها مُحملة بالأغنام وأخرى ميكروباص والثالثة ملاكي.
وأوضحت التحقيقات أن محور المريوطية
كان يشهد كثافات مرورية متحركة تزامن ذلك مع قدوم سيارة تريلا والاصطدام بـ 6 سيارات أخرى من الخلف، وسقوط 3 سيارات من أعلى المحور المريوطية
بالقرب من المتحف المصري الكبير.
وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور، من رفع آثار حادث تصادم 6 سيارات على الطريق الدائري اتجاه الرماية وإزالة السيارات المتصادمة من نهر الطريق واستئناف الحركة المرورية أمام قائدي السيارات وسحب الكثافات المروري.
وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى محور المريوطية
بمنطقة المتحف المصري الكبير اتجاه الرماية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور مدعومين بسيارات الإسعاف.
وتوقفت حركة المرور في الاتجاه من المريوطية
وصولا إلى الرماية وتسبب في إصابة شخصين وحدوث تهشم في سور الطريق الدائري.