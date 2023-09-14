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فيديو صادم.. سمكة قرش تلتهم ذراع سيدة مصرية على أحد شواطئ دهب

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الواقعة
الخميس، 14-09-2023 12:25 م


تعرضت سيدة مصرية لهجوم سمكة قرش من النوع المفترس اليوم بمدينة دهب على شاطئ اللاجونا.
وافترس القرش ذراع السيدة بالكامل، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم اتخاذ قرار بغلق أحد شواطئ مدينة دهب بجنوب سيناء.
وتم رفع حالة الاستعداد بالمحمية والتنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء وكافة الجهات المعنية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية.
من جانبها، كشفت مصادر طبية في جنوب سيناء تطورات الحالة الصحية للسيدة التي تعرضت لهجوم سمكة قرش في منطقة اللاجون بدهب.
وقالت المصادر وفقًا لـ "المصري اليوم" إن الناجية تدعى زينب أحمد، 34 عامًا، تقيم في منطقة كامب شيزار بالإسكندرية، وحالتها مستقرة وتخضع للعلاج بمستشفى شرم الشيخ.
وأضافت مصادر بمدينة دهب أن الناجية كانت تسبح على بعد 24 مترًا من الشاطئ في منطقة اللاجون بدهب، حين هاجمتها سمكة قرش.


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