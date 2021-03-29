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فيديو صادم.. زواج جدة نجم السوشيال ميديا شهاب ملح

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الإثنين، 29-03-2021 02:05 م محمد فضل

حالة من الجدل أثارها مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، الإيراني شهاب ملح وذلك بعد فترة من قرار ترحيله من دولة الكويت، بعد نشره صورًا وفيديو، قيل أنه لزواج جدةه.
ونشر "ملح" الصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا وفيديو مع السيدة، كما بدى عريسها أصغر منها سنًا، وهو ما أكد للجميع ان الأمر مجرد "تمثيلية".
وعبّر المتابعون عن استغرابهم لتصرفات عائلة شهاب، خصوصاً أنهم كبار في السن ويجب أن يكونوا أكثر وعيًا منه ويقدموا له النصيحة، بالإضافة لصدمتهم بسبب إقامة حفل زفاف كامل حسبما أظهرت الفيديوهات، وتساءل البعض كيف لسيدة بهذا السن أن تجعل من نفسها أضحوكة ومحل سخرية -فقط- من أجل الشهرة وتصدر الترند، مُطالبين السلطات الرسمية في إيران إدخالها مصحة نفسية وإبعادها عن شهاب الذي "يستغل سذاجتها.
إشارة إلى أن شهاب أعلن بعد ترحيله إلى إيران عن نيته فضح عدد من مشاهير الكويت، مؤكدًا أنه يملك العديد من المعلومات الصادمة عنهم، من بينهم الدكتورة خلود، الذي كشف أن زوجها أمين خانها أكثر من مرة.




 

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