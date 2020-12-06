فيديو صادم.. خلاف واشتباكات بالأيدي في كواليس مسلسل «السقا» و«كرارة»
أحمد السقا وأمير كرارة
الأحد، 06-12-202008:47 ممحمد فضل
تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو
صادم من كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته الفنان
أحمد السقا والفنان أمير كرارة.
ونشب الخلاف الذي وصل إلى اشتباك بالأيدي بين مخرج
المسلسل محمد سامي، وعدد كبير من العاملين فيه والذين وصل عددهم لحوالي 400 موظف،
بسبب عدم صرف أجورهم.
وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو
يوثق ما حصل، إذ تظهر فيه حالة الفوضى الكبيرة التي حصلت داخل اللوكيشن.
يشار إلى أن المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب السقا وكرارة
الممثلون مي عمر، محمد مهران، محمد جمعة، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، أحمد
فهيم، محمد علاء، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد
زيادة، أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.