الأحد 06 ديسمبر 2020
توقيت مصر 22:11 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تصريحات متميزة لـ"كلوب" عن إصرار صلاح وماني على الوضوء

رياح وأتربة.. الأرصاد تحذر من هذا الأمر

الدولار ينتفض ويعاود الارتفاع أمام الجنيه اليوم

فيديو صادم.. خلاف واشتباكات بالأيدي في كواليس مسلسل «السقا» و«كرارة»

كلوب يعود لصوابه.. تشكيل ناري لـ ليفربول أمام وولفرهامبتون

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

مسشتار بن زايد يفجر مفاجأة عن المصالحة الخليجية: لن تتم إلا بهذا

بعد خسارة صفاء الهاشم.. كاتب كويتي يوجه رسالة هامة للمصريين

«الأحد الأسود».. صدمة لنساء الكويت

مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام اليوم بالدوري الإنجليزي

ADS
 

فيديو صادم.. خلاف واشتباكات بالأيدي في كواليس مسلسل «السقا» و«كرارة»

74637325
أحمد السقا وأمير كرارة
 
الأحد، 06-12-2020 08:47 م محمد فضل

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم من كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة.
ونشب الخلاف الذي وصل إلى اشتباك بالأيدي بين مخرج المسلسل محمد سامي، وعدد كبير من العاملين فيه والذين وصل عددهم لحوالي 400 موظف، بسبب عدم صرف أجورهم.
وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق ما حصل، إذ تظهر فيه حالة الفوضى الكبيرة التي حصلت داخل اللوكيشن.
يشار إلى أن المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب السقا وكرارة الممثلون مي عمر، محمد مهران، محمد جمعة، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة، أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
 

إقرأ ايضا

أتربة-1600x1000

رياح وأتربة.. الأرصاد تحذر من هذا الأمر

download (1)

بعد خسارة صفاء الهاشم.. كاتب كويتي يوجه رسالة هامة للمصريين

7678816-2142666297

مجلة لبنانية: حمل دينا الشربيني سبب انفصالها عن عمرو دياب

أخبار متعلقة

تامر حسني

تامر حسني يثير الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي بدعابته الغريبة عن حصان أحمد السقا