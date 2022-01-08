فيديو صادم.. تحرش جنسي بإعلامية شهيرة أثناء تقبيل الحجر الأسود خلال أداء العمرة

السبت، 08-01-2022
10:26 ص
كشفت الإعلامية السعودية نرجس العوامي
، عن تفاصيل تعرضها
للتحرش على يد أحد الأشخاص، أثناء أداءها للعمرة.
وقالت نرجس المذيعة بقنوات "إم بي سي"، عبر حسابها
الشخصي على “سناب شات”: “كنا رايحين ناخد عمرة، أنا وقفت أبغي أقبل الحجر الأسود، وكان
في طابور نساء ورجال، لكن كان في رجال بينزلوا في طابور النساء وغرضهم مو نظيف للتحرش.
وتابعت: “جاء واحد وراي مسكني من فخذي، أنا لفيت ضربته ضرب
ماهو عادي، والشرطة مسكته، وأنا أريد أبين من هذا الموقف إنه ممكن تتعرض في أي مكان
لأي حاجة نظيفة أو لا، وأشخاص محترمين أو غير محترمين”.
وأشارت إلى أنها لا تقبل أبدًا بالتحرش في أي مكان بالعالم،
معلقة: “أنا جسدي له قدسية، ما حدا يقدر يلمسه، موعشان تشوفني بشكل ما يعجبك، يبقى
يحق لك أن تعتدي عليا أو أي أحد موجود، واللي يبرر للمتحرشين أنت لا تفرق عنه”.
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