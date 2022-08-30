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فيديو صادم.. المشيعيون يتراقصون بجثمان الفنان جورج الراسي في جنازته على أغانيه

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الجنازة
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الثلاثاء، 30-08-2022 11:00 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وصفه البعض بالصادم بسبب طريقة تشييع جثمان الفنان اللبناني جورج الراسي شقيق الفنانة نادين الراسي.
وأظهر الفيديو المشيعون وهم يتراقصون بالجثمان على أغنيته الشهيرة "أنت الحب"، وسط تصفيق ورقص من البعض.

وشهدت مراسم التشييع، ظهور والدته، وهي تحمل التيشيرت الأبيض، الذي كان يرتديه المطرب الراحل، خلال حادث السير المروع، الذي راح ضحيته يوم السبت الماضي، على الحدود اللبنانية السورية.

وقامت والدة المطرب الراحل، وشقيقاته المطربة نادين الراسي، وساندرا، وراشال، وشقيقه سباستيان، بالرقص مع الحاضرين بالجنازة حول النعش، على إيقاع أغنية "إنت الحب"، التي قدمها الراحل.
وصاحب خروج الجثمان، من المنزل إطلاق بعض الحاضرين طلقات الرصاص، قبل دخول والدة المطرب الراحل، وشقيقاته في حالة انهيار وبكاء شديد.
شاهد الفيديو هنا :
 

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